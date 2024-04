Alvo de ataques da extrema direita, de parlamentares do centrão, de trumpistas em Washington e até de bilionário da tecnologia, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, resolveu escolher melhor as batalhas que irá enfrentar daqui até o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E arquivou ação que pedia a prisão preventiva do ex-presidente por tentativa de asilo e e de fuga devido a um bizarro Airbnb que Jair fez na embaixada da Hungria. Após ter tido o seu passaporte apreendido em uma operação da Polícia Federal exatamente para evitar sua fuga do país, ele passou dois dias na representação diplomática do governo de extrema direita de Viktor Orbán, em Brasília, em fevereiro. Imagens de câmeras de segurança mostram o ex-presidente sendo recebido pelo embaixador Miklos Halmai, segundo reportagem do jornal The New York Times.