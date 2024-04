As imagens que mostram Fernando Sastre, que matou um motorista de aplicativo com seu Porsche de R$ 1,3 milhão, sendo liberado por policiais militares sem teste de bafômetro após pressão de sua mãe, reforça a importância do governo de São Paulo voltar a investir na política de câmeras em fardas de agentes. A voz do rapaz de 24 anos, mole e cortada, demandaria por si a aplicação do bafômetro. Contudo, sua progenitora conseguiu retirá-lo de lá sob a justificativa de que o levaria a um hospital, coisa que nunca ocorreu. Com isso, foi enterrada a possibilidade de medir o álcool (bombado no sangue devido a drinks consumidos em um cassino) e de prisão em flagrante.