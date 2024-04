Tanto o incêndio na pensão no centro de Porto Alegre que matou 10 pessoas, nesta sexta (26), quanto o que deixou 242 mortos na boate Kiss, em Santa Maria (RS), em agosto de 2012, ocorreram em locais sem alvarás. Ou seja, sem que o poder público tenha avalizado o seu funcionamento seguro. Para além de responsabilidades criminais, isso resgata a inação do poder público em evitar esse tipo de tragédia. Um integrante da banda Gurizada Fandangueira teve a ideia de jerico de acender um sinalizador dentro da casa noturna da cidade universitária no interior do Rio Grande do Sul há quase 11 anos, incendiando o revestimento acústico, o que liberou gases tóxicos, em um local sem plano de evacuação, nem ventilação — criando uma armadilha mortal. O alvará de prevenção contra incêndios, claro, estava vencido.