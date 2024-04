Brasil espera taxação de super-rico enquanto Congresso vive farra do lobby É boa notícia que a proposta do governo Lula de regulamentação da primeira etapa da reforma tributária, aquela relativa aos impostos sobre o consumo, esteja tramitando no Congresso Nacional. Mas o Brasil não chegará nem perto de justiça tributária se não aprovar a segunda parte, a que deveria taxar a renda e riqueza dos muito ricos. O governo não deve cumprir o prazo de 90 dias, previsto na emenda constitucional da primeira etapa da reforma, para apresentar a segunda. A justificativa vai ser de que ela já está sendo entregue de forma fatiada através da taxação de fundos para super-ricos e offshores, além de medidas de desoneração de folha de pagamento. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto