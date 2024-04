Ao afirmar simplesmente que o desemprego "subiu", quando ele caiu comparando com os mesmos trimestres nos últimos dez anos, o IBGE perdeu uma chance dar uma boa notícia ao governo Lula. Pois a lógica presente no título do instituto foi reproduzida por outros veículos de comunicação. O primeiro trimestre sempre tem uma alta na desocupação em comparação ao último do ano, mais aquecido por causa das contratações temporárias do Natal e Ano Novo. Ou seja, a comparação entre trimestres têm que ser feita com parcimônia.