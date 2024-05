Neste Dia dos Trabalhadores, é preciso reconhecer que, nós, jornalistas, muitas vezes não nos reconhecemos como classe trabalhadora. Devido às peculiaridades da profissão, desenvolvemos laços com o poder e convivemos em seus espaços sociais e culturais, seduzidos por ele ou enganados por nós mesmos. Só percebemos que essa situação não é real e que também somos operários, transformando fato em notícia, análise e opinião quando nossos serviços não são mais necessários em determinado lugar. Ou, às vezes, nem isso. Já vi colegas se culparem por terem sido demitidos sem justa causa no melhor estilo "perdoa-me por me traíres" de Nelson Rodrigues. "Deveria ter virado mais madrugadas na redação", "deveria ter me oferecido para trabalhar em todos os finais de semana", "não deveria ter pedido férias depois de dois anos".