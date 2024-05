Um grupo de parlamentares têm defendido que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) absolva o senador Jorge Seif (PL-SC) na ação que pede a cassação do seu mandato por abuso do poder econômico como um gesto de "pacificação" do Poder Judiciário. Se livrar alguém que infringiu a lei só para fazer média, o TSE atenderá finalmente os clamores do bolsonarismo, que sonha em inutilizar a instituição. Chamado de "filho 06" por Jair Bolsonaro devido à intimidade com sua família, Seif está sendo julgado em Brasília após ter sido absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral de seu estado. Ele teria sido eleito com a ajuda da Havan, rede de lojas do empresário Luciano Hang, como denunciou o jornal Valor Econômico de 10 de outubro de 2022. O Ministério Público Eleitoral realizou investigação e pediu a cassação.