Tal como ocorreu no ano passado, o Rio Grande do Sul está contando corpos devido às fortes tempestades causadas pelo El Niño anabolizadas pela mudança do clima. Ainda em 2023, o estado passou por uma seca histórica, fruto de outro fenômeno, o La Niña, também bombado pelo aquecimento do planeta. Foram, ao menos, dez mortes agora e o próprio governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que o número deve disparar nos próximos dias porque a chuva continua. E que este deve ser o "maior desastre" da história do estado, superando as mais de 50 vítimas fatais após as chuvas do ano passado. Lula viajou ao Rio Grande do Sul, nesta quarta (2), para levar ajuda.