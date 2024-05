Um grupo de 50 trabalhadores em condições análogas à escravidão foi resgatado em uma área de desmatamento ilegal no sul do Amazonas. O resgate foi um dos maiores do ano - atrás apenas de uma ação que encontrou 54 pessoas em um garimpo em Maués, também no mesmo estado. A derrubada de floresta avançava a um ritmo de cerca de dez campos de futebol por dia. A fiscalização aconteceu na zona rural de Manicoré, dentro de um território tradicional de 15 comunidades ribeirinhas concedido por meio de uma CDRU (Concessão de Direito Real de Uso).