Políticos costumam agir somente diante dos estragos causados dos desastres, como se tratassem de forma paliativa um paciente desenganado. Dessa forma, mortes por inundações, como as que vemos agora no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, ou nos costumeiros deslizamentos de terra do Rio de Janeiro e de São Paulo, foram se tornando parte do calendário anual do Brasil, como o carnaval ou o reveillón.

Como a memória das pessoas seca até as eleições, prevenção e adaptação são palavras que somem do vocabulário de gestores quando a água baixa. Por isso, quem deseja alcançar ou manter o poder deveria ser cobrado a dizer o que planeja sobre prevenção de desastres. Hoje, essa rubrica é uma das primeiras a perder recursos no orçamento quando é necessário atender a necessidades de aliados.