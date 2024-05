Mais de 80 pessoas já morreram após tempestades caírem em um Rio Grande do Sul que não foi preparado para o clima extremo pelos governantes. Contudo, em um país anestesiado por 711 mil óbitos devido à covid-19 e outros dezenas de milhares todos os anos pela violência, parece que a perda de vidas não é capaz de produzir uma resposta firme da sociedade. Por isso, as imagens que estão chegando ao restante do Brasil tanto do interior do estado quanto da capital Porto Alegre embaixo d'água precisam ser viralizadas à exaustão - e não as bizarras fake news que passam pano para a responsabilidade do aquecimento global no episódio.