Lula questionou leis sobre armas de fogo em 80% das vezes em que foi ao STF Dados do grupo de pesquisa Supremo em Pauta, da FGV Direito SP, mostram que em 13 das 16 vezes em que o presidente Lula acionou o Supremo Tribunal Federal neste terceiro mandato foi para questionar legislações, estaduais ou municipais que tratam da ampliação de posse e do porte de armas. O tema do controle de armas praticamente monopoliza a agenda da Presidência e da Advocacia Geral da União (AGU) no STF. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto