Quem solta fake news que atrapalha socorro no RS é cúmplice da tragédia Porto Alegre e o interior do Rio Grande do Sul vivem o maior desastre de sua história. O rio Guaíba, que banha a capital, atingiu o maior nível já registrado, superando o recorde histórico de 1941. Há dezenas de mortos e desaparecidos e milhares de ilhados e desabrigados. Um esquema de guerra foi montado e adversários políticos se juntaram para atender à vítimas. Mas há uma parcela de brasileiros, que pela ignorância ou pela safadeza, espalham desinformação nas redes e aplicativos de mensagens, o que dificulta o atendimento às vítimas. Não apenas porque autoridades precisam gastar tempo com as bizarrices, mas também porque isso atrapalha resgates, causa pânico e desvia recursos. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto