Neste momento, a prioridade é atender e resgatar as vítimas da tragédia em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. Isso não significa, porém, que enquanto equipes resgatam sobreviventes, o país não possa procurar as causas do caos e seus responsáveis. Não apenas pode, como deve, uma vez que a indignação coletiva tende a diminuir quando a água baixar, até que outra tragédia ocupe o centro do noticiário nacional. É, agora, portanto, que temos uma janela de oportunidade para que o poder público seja constrangido a tratar do assunto e adotar políticas a fim de evitar novos desastres que assolem esta e as próximas gerações. Porque, de naturais, eles não têm nada. Foram anabolizados pela inação ou a sabotagem de sucessivos governos.