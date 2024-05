A dedicação com a qual parte da extrema direita vem divulgando desinformação e mentiras sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, o que dificulta o atendimento às vítimas, é alimentada pela percepção inicial de que a reação do governo Lula sobre a tragédia vem sendo bem avaliada. Sim, um naco dos que se dizem patriotas joga contra a vida de outros brasileiros simplesmente para não deixar que o seu adversário político seja visto como alguém que deu uma resposta satisfatória ao caos. Entre as mentiras que circulam, bombadas até por deputados federais bolsonaristas, está a de que o governo não estaria deixando alimentos chegarem às vítimas. A informação criminosa pode levar as pessoas a desistirem de doar ao estado.