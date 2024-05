Proposta define ?deslocados climáticos? após milhares deixarem casas no RS Projeto de lei apresentado, nesta quarta (8), na Câmara dos Deputados pede a definição da condição de "deslocado interno por questões climáticas", garantindo a essas pessoas acesso facilitado a políticas públicas, como moradias no programa Minha Casa, Minha Vida. "Entende-se como deslocado interno por questões climáticas, qualquer pessoa, residente no Brasil, forçada a deixar seu habitat tradicional, temporária ou permanentemente, por causa de uma perturbação ambiental acentuada, desencadeada ou não por terceiros, que comprometam sua existência e/ou afete seriamente sua qualidade de vida", aponta o PL, do pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ). Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto