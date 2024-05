A reação à tragédia no Rio Grande do Sul não mostra apenas o que o "ser humano tem de melhor", com campanhas de doações e voluntários em resgates, mas também o que somos de pior, com estupros e abusos em abrigos, saques em residências desocupadas às pressas e gangues e facções tocando o terror. Dizer que a catástrofe é a prova de que a sociedade pode prescindir do papel do Estado porque é capaz de resolver sozinha os seus problemas é um conto da carochinha ideológico extremamente perigoso que precisa ser despido no seu nascedouro. Falácia que também prejudica outras dimensões da vida, como a ambiental.