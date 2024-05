Uma égua ilhada, há quatro dias, pela enchente no telhado de uma casa em Canoas (RS) tornou-se uma das imagens mais representativas do caos trazido pela falta de preparo do país para os eventos extremos. O destino do animal foi acompanhado com atenção pela sociedade por conta do sentimento de desamparo e de resiliência que a cena representava. Ela acabou resgatada na manhã desta quinta (9).