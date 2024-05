Enquanto servidores públicos e voluntários resgatam e cuidam de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, hordas digitais de extrema direita lutam para afundá-las ainda mais na lama com a propagação de mentiras que dificultam a chegada de socorro, de água e comida. O processo não é puramente orgânico. Ou seja, vai muito além de malucos e sacanas fermentando ódio expontaneamente em seu vazio interior, mas vem sendo estimulado por lideranças políticas e influenciadores. É um projeto, não um acidente. Como já comentei antes, o objetivo é impedir que o governo Lula seja reconhecido pela resposta que vem dando à tragédia.