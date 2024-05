Evangélicos? Comunistas? Não, polarização é Lula vs Bolsonaro, diz pesquisa De 0 a 10, o quanto você gosta de evangélicos? E de comunistas? De ateus? E de petistas e bolsonaristas? Essa foi a pergunta que uma pesquisa Genial/Quaest, divulgada com exclusividade por esta coluna, neste sábado (11), fez a mais de 2 mil pessoas. O objetivo foi medir a polarização afetiva, ou seja, os sentimentos de desafeição e o desejo de distanciamento social a pessoas que fazem parte de outro grupo. E os resultados mostram que a polarizacão no Brasil não está na religião, mas concentrada na relação entre petistas e bolsonaristas. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto