No RS, estupros no caos; no DF, deputados tentam proibir aborto pós-estupro Enquanto a polícia prende suspeitos de terem estuprado mulheres que se refugiavam em abrigos após a tragédia no Rio Grande do Sul, parlamentares continuam buscando aprovar medidas que dificultam o aborto legal, ou seja, aqueles permitidos em caso de estupro, risco de morte para a mãe e anencefalia. Propostas tentam garantir "personalidade civil" desde a concepção e, com base nisso, buscar a proibição da interrupção da gravidez. O jornal O Estado de S.Paulo apontou, neste domingo (12), que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prometeu à bancada evangélica consultar o colégio de líderes sobre um pedido de urgência para colocar o "Estatuto do Nascituro" em votação. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto