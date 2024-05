De doações a 'não sou homem do tempo', Leite flerta com o bolsonarismo O governador Eduardo Leite (PSDB) mostrou que talvez não fosse a melhor pessoa para mitigar uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul dada a quantidade de regras ambientais enfraquecidas sob sua gestão. Agora, vai mostrando que pode não ser a melhor pessoa para comandar uma resposta à tragédia através de declarações que criam barulho desnecessário e atrapalham o trabalho de atendimento às vítimas. A última que viralizou nas redes sociais foi a de uma entrevista ele concedeu à rádio BandNewsFM, nesta terça (14), na qual afirmou estar preocupado que o grande volume de doações ao estado reduza as vendas no comércio local. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto