Benjamin "Açougueiro de Gaza" Netanyahu conseguiu a façanha de criar uma onda de empatia com o direito dos palestinos à sua autodeterminação. Seus crimes de guerra empurraram Israel do papel de vítima dos atentados terroristas de 7 de outubro para o de vilão de uma tentativa de genocídio. Que, se não for parada, corre o risco de ser bem sucedida. O gesto dos governos da Espanha, da Irlanda e da Noruega, reconhecendo o direito desse povo a um Estado independente e soberano, nesta quarta (22), bem como a votação da Assembleia Geral das Nações Unidas pedindo o reconhecimento da Palestina como membro pleno da organização, têm caráter simbólico, mas demonstram que a paciência do mundo civilizado está se esgotando.