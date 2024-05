Cobasi mostra que vida de bichos é só um negócio e prioriza salvar máquinas Animais não são coisas, mas seres vivos que demandam respeito e dignidade. Em uma situação de emergência, precisam ser protegidos e salvos. No limite, mantidos em local seguro até serem resgatados. Computadores não são seres vivos, por mais avançada que seja a inteligência artificial que neles roda ou as respostas espertas que trazem. Mesmo assim, há quem prefira salvar máquinas, não bichos em meio a uma catástrofe. Ironicamente, um petshop preferiu. E a mercadoria venceu a corrida com a vida em uma unidade da Cobasi em Porto Alegre. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto