O escândalo dos cargos secretos do Rio de Janeiro, cuja engenharia criativa o colocou na lista das formas mais inovadoras de surrupiar cascalho público, foi revelado por investigações do UOL em 2022. Agora, a fatura por ter desviado dinheiro da educação para pagar milhares de cabos eleitorais chegou para o bolsonarista Cláudio Castro (PL). O desembargador Peterson Barroso Simão, relator da acão no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), recomendou a cassação da chapa do governador porque o esquema teria a favorecido. Admirado com o tamanho da sacanagem, ele avaliou que o seu arquiteto seria uma espécie de "gênio do mal". Não chega a tanto, mas em se tratando de mutreta, o governo do Rio é realmente bastante inventivo.