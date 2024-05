Justiça faz convite à impunidade ao confirmar falcatrua e livrar Castro O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro absolveu, por quatro votos a três, o governador Cláudio Castro (PL), seu vice, Thiago Pampolha (MDB), e o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (UB), pelo escândalo dos cargos secretos que sangraram os cofres públicos em mais de R$ 1 bilhão em meio às eleições de 2022. Ninguém contestou a sacanagem, mas duvidaram que ela trouxe prazer ao governador. Ou seja, os desembargadores não negaram os fatos, a utilização da Fundação Ceperj e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro para a contratação ilegal de cabos eleitorais. Porém, a maioria afirmou que não era possível afirmar que mais de 24 mil pessoas contratadas com dinheiro público pelo esquema beneficiaram o governador a ter 2 milhões de votos a mais na disputa. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto