Tragédia no RS é aviso sobre derrocada da sociedade com a mudança do clima A tragédia no Rio Grande do Sul, que matou 165 pessoas, gerou centenas de milhares de desabrigados e deixou o estado embaixo d'água, é um aviso que ainda não foi entendido pelo restante do país sobre o que vamos viver nos próximos anos com os eventos climáticos extremos trazidos pelo aquecimento global. Se tivesse sido devidamente ouvido, boa parte dos brasileiros estaria em pânico, forçando o Congresso Nacional removeria todos os entraves que colocou nas últimas décadas para a proteção ambiental e empurrando governos para a adaptação e mitigação dos impactos nas cidades e no campo. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto