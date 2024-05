O governo de Benjamim Netanyahu lançou um ataque contra o Sul de Gaza sob a justificativa de atingir o Hamas, mas causou um incêndio em um campo de refugiados, matando dezenas, entre mulheres e crianças. Tratou, dessa forma, não apenas palestinos como lixo, mas também a Corte Internacional de Justiça, que havia mandado interromper os bombardeios a Rafah. "As informações provenientes sobre novos ataques a famílias que procuram abrigo são horríveis. Há relatos de causalidades em massa, incluindo crianças e mulheres entre os mortos. Gaza é o inferno na terra. As imagens da noite passada são mais uma prova disso", postou no X/Twitter a agência das Nações Unidas para o atendimento aos refugiados palestinos.