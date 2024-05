Enquanto o governo federal lamenta que as mudanças climáticas tenham ajudado a inundar o Rio Grande do Sul, o mesmo governo federal pressiona pela abertura de mais uma fronteira de exploração de petróleo na costa da Amazônia, que ajudará a bombar as mudanças climáticas. Contraditório? Claro! Mas como as grandes potências mundiais também se alimentam da mesma hipocrisia, o Brasil nem cora ao vivê-la publicamente. Há dois tipos de negacionistas. Um é o que habitava os corredores palacianos do governo Jair Bolsonaro e defendia que as mudanças climáticas são uma mentira. Houve ministro que dissesse que o aquecimento global médio ocorreu porque os termômetros que antes mediam a temperatura do planeta ficavam no mato e, hoje, estão no asfalto. O outro tipo é o que habita parte dos corredores do governo Lula e não nega a existência das mudanças climáticas, mas defende que ainda dá tempo de fazer um bom dinheiro com práticas jurássicas de desenvolvimento, sem que isso afete o aquecimento global.