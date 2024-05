Pablo Marçal e Datena são más notícias para Nunes, indica pesquisa Atlas Pesquisa Atlas/CNN aponta que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) saíram do empate técnico em que estavam em abril (35,6% e 33,7%, respectivamente) para uma pequena vantagem de Boulos acima da margem de erro de dois pontos: 37,2% e 32,6%. Ambos são pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. A pesquisa é ruim para o prefeito, não só pela situação da disputa com o seu principal adversário, mas por mostrar que a entrada do coach de direita Pablo Marçal (PRTB) rouba votos dele. Neste outro cenário, ele cai para 20,5% e Marçal marca 10,4%. Mas não só. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto