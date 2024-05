Mesmo após ter despejado toneladas de asfalto sobre as vias de São Paulo e introduzido a tarifa zero no transporte público aos domingos e alguns feriados, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ainda não conseguiu melhorar sua imagem junto aos paulistanos. Pelo contrário: a avaliação de ótimo e bom oscilou para baixo no limite da margem de erro, de 29% para 26%, e a de ruim e péssimo foi de 24% para 25%. A regular também oscilou de 43% para 45%. Os dados são de pesquisa Datafolha, divulgados nesta quarta (29).