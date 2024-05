Antes que os estatísticos tenham um infarto agudo do miocárdio, vale explicar que não é possível comparar pesquisas que contém nomes diferentes. Dito isso, e considerando que esta fase de pré-campanha é rica em especulação, há duas perguntas que podem valer uma eleição: de onde vieram e para onde iriam os votos do apresentador José Luiz Datena (PSDB) e do coach Pablo Marçal (PRTB)? Ambos não apareciam na pesquisa Datafolha de março deste ano, quando o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) marcava 30% e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), 29%, um empate técnico. A deputada federal Tábata Amaral (PSB), Marina "Não sou a ministra do Meio Ambiente" Helena (Novo), o deputado federal Kim Kataguiri (UB), entre outros, todos estavam lá. Menos Datena e Marçal.