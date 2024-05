Desemprego cai, renda sobe, mas Lula celebra queda do feijão e do arroz O desemprego no país é o menor desde 2014, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, para um trimestre encerrado em abril (8,5%). Ao mesmo tempo, o rendimento médio mensal subiu 4,7% em um ano, alcançando R$ 3.151. Os dados foram divulgados nesta quarta (29). São boas notícias para o governo Lula, somadas a um IPCA-15, a prévia da inflação de maio, que veio ontem em 0,44%, menor que a expectativa do mercado, ainda que pressionada pela alta da gasolina. Que, agora, vira dor de cabeça para a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto