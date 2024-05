Trump condenado pode afastar (pequena) parte do eleitorado e ajudar Biden O ex-presidente Donald Trump foi considerado culpado, nesta quinta (29), por 34 acusações relacionadas à fraude. Para evitar que o eleitorado americano descobrisse, em 2016, que ele havia subornado com 130 mil dólares uma atriz pornô com quem teria tido um caso, registros empresariais foram falsificados. A sentença sai apenas em 11 de julho, e é difícil imaginar que ele será, de fato, enviado à cadeia. Aliás, nos Estados Unidos, condenados e presos podem concorrer e se eleger à Presidência da República. A questão é outra: qual o impacto da decisão de hoje junto ao eleitorado norte-americano? Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto