Antes de mais nada, um aviso: é claro que a classe média baixa deveria ter o direito a fazer compras no exterior tanto quanto a classe média alta e a classe alta voltam de Miami ou Nova York carregando muambas que custaram mais que os 1000 dólares isentos. Há hipocrisia nisso que precisa ser lembrada. Dito isso, o principal ponto do debate sobre roupas encomendas encomendadas através de plataformas como Shopee, Shein e Ali Express não é tributário, mas trabalhista. Para além do risco a empregos nacionais na cadeia do vestuário (a esmagadora maioria da produção brasileira é vendida internamente), há a questão do trabalho escravo contemporâneo que vem sendo negligenciada no debate.