A declaração de que o sistema eleitoral brasileiro não é auditado poderia ter vindo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um de seus muitos ataques sem fundamento algum à urna eletrônica e ao sistema de totalização de votos. Mas veio de Nicolás Maduro, em um comício, ao rechaçar críticas internacionais à lisura das eleições na Venezuela. Com as eleições presidenciais se aproximando, e a chance real de ser retirado pelo voto do poder, ele vem mostrando medo. Na quinta (18), em outro ato de campanha, já havia dito que a sua derrota poderia levar o país a uma situação de violência, caindo em uma "guerra civil" com um "banho de sangue".