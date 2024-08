A virtual condenação de Fátima, de Tubarão (SC), por golpe de Estado, abolição democrática do Estado Democrático de de Direito, associação criminosa armada, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado, irá desmentir Jair Bolsonaro. O ex-presidente tem ironizado o ataque às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, dizendo que ele foi perpetrado por "senhorinhas com uma Bíblia debaixo do braço e senhorzinhos com a bandeira do Brasil nas costas". Ignorando as imagens e as confissões, ele afirma que a massa era de manifestantes ordeiros e os responsáveis pela violência foram petistas infiltrados.