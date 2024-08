Marçal fritou com pergunta de Tabata, que se vingou em cadeia nacional Pablo Marçal (PRTB), que fala tanto sobre controle emocional, mostrou que sentiu a pergunta de Tabata Amaral (PSB) no debate da TV Bandeirantes na noite desta quinta (8). Com isso, ela que havia sido vítima de uma mentira tosca espalhada pelo empresário, de que ela havia abandonado o pai antes dele cometer suicídio, deu um troco em cadeia nacional. Após afirmar que ele foi condenado por formação de quadrilha em um esquema de fraudes bancárias e é investigado pela Polícia Federal e que o presidente de seu partido afirmou ter relação com o PCC, a deputada perguntou se ele usaria sua experiência no crime para ser usada na prefeitura. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto