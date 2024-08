O país corre para regulamentar as casas da apostas on-line sob a justificativa de que isso trará empregos, impostos e anúncios, praticamente ignorando o tamanho da encrenca em saúde pública que a epidemia de vício das bets já está trazendo. Ela se espalha mais rápido do que o crack, de forma silenciosa e acessível, afinal ninguém fuma pedra pelo celular. E com o agravante de que o produto é anunciado no horário nobre e tem a benção do Estado brasileiro. É cômico falar em preocupação com os dependentes em jogos se a operação desse tipo de empreedimento depende, em última instância, da apostas feitas de forma compulsiva. Tão inútil quando o "beba com moderação" das propagandas de álcool é o "jogue com responsabilidade", que algumas bets já trazem em seus anúncios.