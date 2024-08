Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) não foram ao debate promovido pela Veja e pela ESPM, nesta segunda (19), alegando que Pablo Marçal (PRTB) desrespeita as regras dos debates. A campanha de Tabata Amaral (PSB), em quinta nas pesquisas, decidiu ir e dividir palco com o empresário e com Marina Helena (Novo). A discussão principal não é se a ausência dos três foi acertada ou se a presença de Tabata, que pertence ao campo democrático, trará frutos a ela, mas a necessidade urgente de mudar a forma como organiza-se debates no Brasil.