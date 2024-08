Quatro trabalhadores argentinos foram resgatados de condicões análogas às de escravo, nesta sexta (23), no município de Anta Gorda (RS), a 185 quilômetros de Porto Alegre. Eles trabalhavam na extração, corte e carregamento de lenha de eucalipto a ser usada por ervateiras e laticínios da região. A operação foi realizada pela Superintendência do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul, pelo Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Rodoviária Federal.