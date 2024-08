Jornalistas do Distrito Federal, de São Paulo e do Rio de Janeiro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), pertencente ao governo federal, anunciaram que vão cruzar os braços na próxima terça (3), com possibilidade de entrarem em greve por tempo indeterminado. A paralisação da área de jornalismo deve afetar a Agência Brasil, a TV Brasil, a Rádio Nacional, a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio MEC e a Radioagência Nacional. Mas também veículos estatais como Canal Gov, Agência Gov e a Voz do Brasil.