O PCC tem sido onipresente no noticiário paulista nas últimas semanas. Está nas eleições municipais, em falcatruas envolvendo contratos com empresas de ônibus, controlando a dinâmica do comércio no centro da capital e até em denúncias do fogo que ardeu no interior do estado.

Pablo Marçal está cercado de correligionários acusados de negócios com o Primeiro Comando da Capital. O presidente de seu partido, o PRTB, Leonardo Avalanche, foi gravado dizendo ter vínculos com o grupo criminoso e ter sido responsável por soltar André do Rap, um de seus líderes. Foi Avalanche que garantiu a candidatura para Marçal.