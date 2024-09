Crise que uniu PT e bolsonarista na PB alerta para o PCC na eleição de SP A denúncia de que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), teria ligação com a facção criminosa Nova Okaida e que isso estaria criando barreiras para a campanha eleitoral de seus adversários na periferia da capital paraibana, levou a uma entrevista coletiva dos candidatos Luciano Cartaxo (PT), Marcelo Queiroga (PL) e de Ruy Carneiro (Podemos). Pediram, na manhã desta quarta (11), tropas federais para garantir que o crime organizado não impeça a campanha. A crise que uniu um lulista e um bolsonarista serve de alerta a outras capitais, como São Paulo, em que a promiscuidade do PCC com partidos políticos ganhou a agenda eleitoral. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto