Tal como a cadeirada de José Luís Datena em Pablo Marçal não alterou as intenções de voto na eleição paulistana, o soco do assessor de Marçal que tirou sangue do marqueteiro de Ricardo Nunes, no debate do Flow, nesta segunda (23), também não mudou a corrida. A população pode estar cansada da violência física e verbal que acaba ofuscando o debate de ideias. Ou passou a encarar o pleito apenas como entretenimento e ainda está pensando em quem expulsará da casa em 6 de outubro. Pela terceira semana seguida, Nunes manteve 27%, Guilherme Boulos oscilou de 25% para 26% e, novamente, para 25%, Marçal marcou 19% por duas pesquisas e agora oscilou dentro da margem de erro para 21%, Tabata Amaral fez 8% por duas semanas e variou para 9% agora e José Luís Datena manteve os mesmos 6% nos três levantamentos.