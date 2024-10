A questão neste momento não é se Pablo Marçal está crescendo na reta final do primeiro turno à Prefeitura de São Paulo, mas se essa tendência da alta, detectada inclusive pelas pesquisas internas das outras campanhas, representa uma onda que o levará ao segundo turno. E se, ao surfar a onda, o influenciador vai dar um caldo no prefeito Ricardo Nunes, que disputa com ele o mesmo eleitorado. Ao que tudo indica, Marçal não vai morrer na praia, como outros que tentaram chegar ao Palácio Matarazzo. Pode até não ir para o segundo turno, mas, se isso acontecer, vai chegar bem perto. Além de cacifá-lo para 2026, isso coloca o seu método de campanha, que mente, xinga e agride para causar e ser notado, como modelo a ser copiado por quem não tem escrúpulos e tempo de TV.