Desde a redemocratização, o Brasil não vive uma eleição tão tensa. Em 2018, os ânimos se armaram; em 2022, eleitores foram mortos por eleitores. Mas, em 2024, facções criminosas estão se dedicando a atingir o poder de uma forma nunca vista. E isso deveria ser motivo de pânico. Afinal, se acham que a vida é ruim com políticos que agem como criminosos, imagine com criminosos que agem como políticos. A expansão das milícias e do crime organizado na política não é novidade, basta ver a barafunda na qual se tornou o Estado do Rio de Janeiro. A política já está contaminada por milícias e facções, mas a questão agora é outra: a entrada forte do crime no comando de municípios e de suas Câmara dos Vereadores pode representar o fim do período de política pacificada no Brasil.