Mais de 48 mil eleitores digitaram 13 na urna eletrônica para escolher o prefeito de São Paulo, neste domingo (6), anulando assim o seu voto, pois o candidato apoiado pelo PT, Guilherme Boulos (PSOL), disputou com o número 50. Como a diferença entre eles foi de 25 mil votos, o deputado federal teria passado em primeiro para o segundo turno, à frente do prefeito Ricardo Nunes (MDB). O levantamento foi feito por Dimitrius Dantas e Victoria Abel, do jornal O Globo, com base no Registro Digital de Voto, que é disponibilizado pelo TSE. Os metadados trazidos pelo Globo foram obtidos através de tratamento da base do tribunal e não estão disponíveis. Mas o sistema é aberto para consulta por zona e seção eleitoral, sem a identificação do eleitor, claro, neste link, para quem tiver curiosidade.