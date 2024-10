Bolsonaristas e centrão tentam golpe na Constituição com pacote anti-STF O que acontece quanto deputados de extrema direita que desejam impor sua vontade ao povo à revelia da Constituição Federal se juntam com outros que querem distribuir bilhões às suas bases sem dar satisfação a ninguém? Um pacote para emparedar quem vai julgar essas safadezas. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputadfos aprovou, nesta quarta (9), duas propostas de emenda à Constituição que limitam poderes do STF e facilitam o impeachment de seus ministros. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto