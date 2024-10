Mais de 44,2 mil ataques contra a imprensa foram realizados no primeiro turno das eleições municipais neste ano. E durante o bloqueio do X pelo Supremo Tribunal Federal, o TikTok, que reúne público mais jovem, assumiu o papel de rede social mais nociva, segundo levantamento da Coalizão em Defesa do Jornalismo (CDJor) divulgado nesta sexta (11). Mais de 450 contas de jornalistas, meios de comunicação e candidatos às prefeituras vêm sendo monitoradas desde 15 de agosto em parceria com o Laboratório de Internet e Ciência de Dados da Universidade Federal do Espírito Santo.